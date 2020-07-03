Sakarya’daki patlamada yaralanan genç konuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu isimli genç o anları anlattı.

Sakarya’da bir havaifişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Patlamadan yaralı kurtulan Erkan Epcimoğlu, patlama anını anlattı. Epcimoğlu, "Dibimde havai fişek vardı, birdenbire patladı. Arkadaşımın cesedini buldum. o sırada yanımda patlayan havai fişek nedeniyle ayağımdan yaralandı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.