Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (19)

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<br>114 YARALIDAN 92'Sİ TABURCU EDİLDİ <br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hendek Devlet Hastanesi´nde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak, şu paylaşımda bulundu: <br>"Sakarya Hendek´teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92´si taburcu oldu, 22´sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ<br>2020-07-03 22:50:56<br>

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