4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor

<br>Gürkay GÜNDOĞANErgün AYAZAlişan KOYUNCUGüven HAŞBAŞ/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Fabrika alanındaki çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.<br>Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada, 114 kişinin yaralandığını açıklarken, hastanelere kaldırılan işçilerin büyük kısmı taburcu edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16´ya kadar düştüğünü açıkladı.<br>Fabrika sahasında soğutma çalışmaları bugün sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına hız verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü´ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri de enkaz bölgesinde arama çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma ve ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.<br>Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcı Lütfi Dursun koordinesinde toplam 10 savcı ile itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan uzman ekiple heyet oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya Gürkay GÜNDOĞAN-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Güven HAŞBAŞ<br>2020-07-04 08:56:03<br>
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