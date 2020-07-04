<br>SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI<br>Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Sakarya <br>2020-07-04 17:10:50<br>
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