4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (12)

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<br>2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ<br>Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu´nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz´ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz´ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-07-04 19:50:51<br>

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