Patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi.



Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin isimi Muhammet Seyfi Çanakçı olduğu öğrenildi.

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