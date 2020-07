Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı Akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede: "Benzin istasyonu patladı sandım"

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses çevre ilçeler ve mahallelerden duyulmuştu. Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise o korku dolu anları anlattı.

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlama anında oluşan ses çevre ilçeler ve mahallelerden duyulmuştu. O anlar ise çevre mahallelerdeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Havai fişek fabrikasının patlaması sırasında büyük korku yaşayan Yeniorman Mahallesi sakinleri o korku dolu anları anlattı. Yeniorman Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu işleten Sefa Ede, havai fişek fabrikasında daha önceki yıllarda 6 defa patladığını ve bu patlamanın etkisinin büyük olduğunu belirtti. Güvenlik kameralarında istasyonda bulunan insanların patlama anında korku dolu anlar yaşaması görülürken istasyon işletmecisinin ofis içerisinde bulunduğu esnada 3'üncü patlamanın etkisiyle dışarı çıktığı esnada düştüğü yer alıyor.

Havai fişek fabrikası çevresinde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “3 defa art arda patlama oldu. İlk patlama esnasında ben bir araca gaz verecektim. Elimdeki gaz pompasını bıraktım ve benzin istasyonu patladı sandım. İkinci patama olduğu zaman direkt kafamı havai fişek fabrikasına doğru çevirdim ve her yerin karanlık olduğunu gördüm. Daha sonrasında aklıma kardeşim geldi ve hemen onun yanına koştum. Patlama esnasında camlarımız kırıldı ve ofisimizin içi darmadağın oldu. Ben ofisi kontrol etmek için içeri girdiğimde tekrardan bir patlama oldu. Patlama esnasında korkarak dışarı çıktığım esnada düşüp başımı vurdum. Ve o günkü yaşadığım korku halen daha devam etmekte. Patlamanın etkisiyle kulağımda oluşan çınlama halen daha devam etmekte. O fabrikanın tekrar açılmasını istemiyorum. Dünya kadar insan can kaybetti. Bir fabrika sahibi ekmek para kazanacak diye kaç kişi canından oldu. Bir de diyorlar ki şehirden uzak, şehirden uzak ama çevresinde bir sürü köy var. Bunları hiç dile getirmiyorlar. Bundan önceki patlamalara da şahitlik yaptık. Bu patlama en büyüğüydü. 2009, 2011, 2014’te oldu bu patlamalar bu zamana kadar toplam 6 kez patlama yaşandı bu fabrikada bütün halkımız tedirgin. Şimdi kiminin çocuğu var patladı ev yıkıldı çocuk altında kaldı kim verecek bunun hesabını. Onların fabrikası yüzünden benim canım yanacak. Ben genel olarak konuşuyorum bu fabrikanın açılmasını istemiyoruz, istemiyorum da. Çünkü ben burada bir akaryakıt istasyonu işletiyorum bu patlama beni de etkileyebilir. Daha büyük bir patlama olsaydı eğer 50 bin tonluk alanda ulaşsaydı alevler burayı komple patlatırdı burada köy diye bir şey kalmazdı” dedi.

Patlamadan korktuğunu ve o an deprem olduğunu düşünen esnaf Semih Topaloğlu ise, “11.15 11.30 sıralarında ben dükkanda oturuyor ve telefonla oynuyordum. Bir esinti gibi bir şey geldi önce sonra camlar tam yan tarafıma düştü Allah’tan omzuma gelmedi dışarı falan düştü ve eşyalarım yere düştü. Çok büyük bir korku atlattık. Ses olarak baya yüksek bir sesti. İlkten bir vurdu pek bir şey anlamadık ikinci biraz daha orta şiddetli üçüncü ise baya yüksekti. O an ben deprem sandım sonra dışarı çıktım baya korkmuştum dışarı çıktım ve arkadaşlar bana su verdi. İleriden çok büyük bulutlar yükseldi ondan sonra anladık zaten havai fişek fabrikasının patladığını zor anlardı. Tavanda çok az bir ayrılma oldu. Fabrikada arkadaşımın annesi çalışıyordu durumu iyi şükür kafasına 3 dikiş atıldı. Onu ziyarete gittik” diye konuştu.

