Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor

<br>Ramiz Kaan OKTAR-Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki patlamanın ardından itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince bölgedeki enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. <br>Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi ölmüş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Fabrikadaki yangının söndürülmesinin ardından hem fabrika alanında hem de çevresindeki fındıklık ve ormanlık alanda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Faciada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik dün toprağa verilirken, patlamada ölen diğer 2 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Patlama sonrasında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında fabrika alanında bulunan uzuvlar kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. <br>Bugün sabah saatlerinden itibaren fabrika alanında AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Patlamanın bulunduğu oyukta ve yıkılan binaların enkazlarının altında çalışmalar yapıldı. <br>3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR <br>Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun´un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika Müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.´nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki sorgusu sürüyor. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR-Mehmet KAVİS<br>2020-07-05 12:05:25<br>
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