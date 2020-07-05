Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor”

İHA

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cuma günü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 114 kişinin yaralı olarak hastaneye müracaat ettiği olayda, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.

Fabrikadaki patlamada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: “Adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cuma günü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 114 kişinin yaralı olarak hastaneye müracaat ettiği olayda, 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği patlama ile ilgili son durumu paylaştı. Yavuz, “4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi henüz bulunamadı. 114 kişi yaralı olarak hastaneye müracaat etti, biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişi de halen tedavi görmektedir. Kalan tüm hastalarımız taburcu edilmiştir. İlk gün ağır yanık sebebiyle İstanbul'a, parmak kopması sebebiyle Kocaeli'ne sevk edilen hastalarımızın da tedavisi devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Yavuz, “Bu elim kaza olur olmaz olay yerine intikal ettik. Gerçekten bir can daha kurtarmak için herkesin nasıl çırpındığına şahit olduk. Cumhurbaşkanımız, ilk andan itibaren yaşanan elim hadiseyle anbean ilgilendi. Devletimizin tüm imkanları adeta seferber edildi. Olayın hemen akabinde 3 bakanımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine intikal ederek eşgüdüm halinde çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydular” diye konuştu.

"Adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor"
Adli ve idari soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Yavuz, “Tarım Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak derhal bölgeye gönderdi. AFAD, UMKE, 112, İtfaiye Teşkilatı ile başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hendek Belediyemiz ve diğer kurumlar tüm imkanlarını seferber etti. Emniyet ve güvenlik birimleri ile başsavcılık ilk andan itibaren büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Elim olayla ilgili tüm ayrıntılar irdeleniyor, adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Dün de kimliği belli olan ve defin işlemleri tamamlanan elim kaza sebebiyle vefat etmiş iki kişinin cenazesine katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı şehrimize geldiler. Bu somut ve net tabloya rağmen olayları çarpıtmak için uğraş vererek, sanki daha fazla ölü var da saklanıyor gibi bir intiba oluşturmaya çalışanlar da oldu. Bunu da acılı bir ailenin olayın sıcaklığı ile verdiği ancak sonradan geri aldığı demeç üzerinden yapmaya çalıştılar” şeklinde konuştu.

"Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın"
Ali İhsan Yavuz, “Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği, herkesin 'ben ne yapabilirim' anlayışı içinde olay yerine koştuğu ve an be an tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir atmosferde sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bizi bir an bile yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve ilgili herkesten Allah razı olsun. Bir kez daha ölülerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle elim kazalar bizlere yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patlamanın 3’üncü gününde Vali Kaldırım’dan açıklama Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “190 araç da şu anda sahada 4 tane de arama kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyor”
YEREL HABERLER Patlamanın 3’üncü gününde Vali Kaldırım’dan ...
Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz son yolculuğuna uğurlanacak
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz son ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...
Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı Akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede: "Benzin istasyonu patladı sandım"
YEREL HABERLER Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan ...
Fabrikanın içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi Patlama esnasında kaçmaya çalışan vatandaşların bazı eşyaları fındık bahçelerinde görüldü Fabrikanın iç ve çevresinde oluşan hasarın boyutu gün yüzüne çıkmaya başlıyor Patlamanın 3'üncü gününde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Fabrikanın içinden çekilen görüntüler patlamanın ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama evleri kullanılamaz hale getirdi Patlamada evi hasar gören 71 yaşındaki Kadriye Ayaz: “Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim”
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama evleri ...
Patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (12)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Müstakil evde çıkan yangın 2 eve sıçradı 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında evde bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangın 2 eve sıçradı 3 evin ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (11)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Bakan Kasapoğlu, patlama alanında incelemelerde bulundu Patlama alanında 10 metre derinliğinde, 50 metre genişliğinde çukur
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, patlama alanında incelemelerde ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (9)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişi, ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (8)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını kurtardı Patlamanın şiddetiyle içinde onlarca aracın olduğu depo çöktü Depo sahibi Salih Süer: ”Bizim hayatımızı kurtaran bir bardak su oldu” "Bardaktaki suyu içtim ama bardağı yere koyamadım sonra kıyamet koptu"
YEREL HABERLER Sakarya'daki patlamada bir bardak su hayatlarını ...
Patlamada hayatını kaybeden 2 işçi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden 2 işçi gözyaşları ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (7)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...
Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Patlamada ölen kız kardeşinin tabutuna sarılıp ...
Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in evinde yas hakim Hayatını kaybeden kadının asker oğlu annesinin öldüğünü internetten öğrenmiş Oğlu patlamayı askerde yemekhanede öğrendi
YEREL HABERLER Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva ...
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (6)
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X