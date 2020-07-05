Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (3)

<br>'KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'<br>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 2 kişinin yakınlarına bilgi verildiğini belirten Vali Kaldırım, ''Arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Allah´tan rahmet diliyorum. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yeni tespit edilen 2 cansız bedenle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Sakarya´mıza başsağlığı diliyorum. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim, şu an itibariyle hastanelerde yatan hasta sayımız 5´e düştü. 1´i il dışında Kartal´da yanık tedavisi görüyor. 1´inin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Ben tekrar yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz burada, sahada çalışmaya devam ediyor'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-07-05 17:00:20<br>
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