Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor(5)

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<br>GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ <br>Hendek´te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak ifadeleri alınan fabrika müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi´ne getirildi. 3 kişi buradan İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-07-05 18:25:20<br>

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