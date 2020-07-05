Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (6)

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<br>GÖZALTI SAYISI 4´E YÜKSELDİ <br>Hendek´te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 4´e yükselirken, şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı´nda ifadeleri alınmaya devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-07-05 19:52:49<br>

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