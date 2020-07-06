Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de belli oldu

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de Ramazan Kor (42) olduğu tespit edildi. <br>Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor´un, 1 yıldır Akyazı´da yaşadığı, cenazesinin Çorum´da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-07-06 10:50:58<br>

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