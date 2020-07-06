Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

<br>Ergün AYAZGüven HASBAŞAlişan KOYUNCU/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından alınan numuneler üzerinde incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucu yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanılmazken, sabotaj ve saldırı izi de tespit edilmedi. <br>Hendek'in Yukarıçalıca mevkisindeki 15 dönüm arazi üzerine kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar sürdürülüyor. Fabrika sahasında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, patlamanın meydana geldiği alandan alınan numuneler, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı´nda incelendi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde, patlayıcı ve sabotaj izine rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca numuneler üzerinde havai fişek fabrikasındaki yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanılmadığı kaydedildi. <br>Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ve A.A. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B., patlama sonrası gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ-Güven HASBAŞ-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-06 15:07:23<br>
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