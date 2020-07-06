Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE<br>Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun´un talimatıyla havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V. ve ustabaşılar E.Ö. ile A.A., Hendek Jandarma Komutanlığı´nda sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-07-06 16:01:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.