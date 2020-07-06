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<br>Sakarya Valiliği: Bugün itibariyle kayıp olan 7'inci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Sakarya <br>2020-07-06 18:06:50<br>

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