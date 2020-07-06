Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (6)

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<br>4 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ <br>Hendek´te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı A.B. de adliyeye sevk edildi. Fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-07-06 23:24:22<br>

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