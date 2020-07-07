Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7)

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<br>4 KİŞİ TUTUKLANDI <br>Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklamalarına karar verdi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-07-07 01:52:00<br>

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