9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameralarından yakalandı

<br>Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan H.A. (38) tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ve ziynet eşyaları çalan kişinin güvenlik kameraları görüntülerinden H.A. olduğu tespit edildi. Polis, H.A.´yı Serdivan ilçesinde yakalarken, aracında yapılan aramada ise çaldığı eşyalar ele geçirildi. H.A.´nın çeşitli illerde 31 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ<br>2020-07-07 11:56:27<br>
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