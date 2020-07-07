Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz” "Red Bull adına yarışmak hayalimdi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz” "Red Bull adına yarışmak hayalimdi"

İHA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefleyerek pistlere dönüyor. Razgatlıoğlu'nun hedeflediği şampiyona çalışmaları için çıktığı antrenman ise havadan görüntülendi.

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz” "Red Bull adına yarışmak hayalimdi"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefleyerek pistlere dönüyor. Razgatlıoğlu’nun hedeflediği şampiyona çalışmaları için çıktığı antrenman ise havadan görüntülendi.
Dünya Süperbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefiyle pistlere dönüyor. Razgatlıoğlu, şampiyonluk hedefi ile şampiyonaya AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışıyor. Başarılı sporcu hazırlıklarına Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde devam ediyor. ‘2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonas’nda’ PATA Yamaha Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Toprak Razgatlıoğlu, 31 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada derece almayı hedefliyor. Heyecanlı bir şekilde yarış tarihini bekleyen Razgatlıoğlu, büyük bir takımda yarışacağını ve beklentiler olduğuna değindi. Red Bull adına yarışıyor olmanın hayalini kurduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull şapkasını takınca profesyonel sporcu olduğunu vurguladı.

"Testler başlıyor, ay sonunda yarışımız var"
Heyecanlı bir şekilde yarışları beklediğini dile getiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, “Şu anda KNN 54 kampındayız, daha öncesinde de tekrardan yapmıştık bu kampı ve son günümüz. İspanya’ya gideceğim. Testler başlıyor, ay sonunda yarışımız var. Heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Uzun bir zaman oldu motosikletimize binemedik, sadece buralarda antrenman motorlarıyla antrenman yapıyoruz, kendi yarış motosikletimize binemiyoruz. Şu anda heyecanlı bir şekilde yarışları bekliyoruz. Yurt dışında korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan sporcular vardı, çıksa bile pist olmadığı için antrenman yapamayan sporcular vardı. Biz bu konuda çok şanslıyız çünkü Kenan Sofuoğlu’nun pisti var ve kendisi bir kamp düzenleyerek bizleri bir araya topladı. Hep beraber antrenmanlar yaptık. Bir yandan eğlenceli bir yandan yorucu geçiyor” dedi.

"Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu"
Yarışlara hazırlandığı pistin yorucu olduğuna değinen Red Bull yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu’nun da aynı pistte çalışarak şampiyon olduğunu dile getirerek, “Bu pisti şöyle anlatayım; çoğu kişi aslında büyük bir pistte antrenman yapmak ister ama doğrusu aslında küçük pistte antrenman yapmak. Çünkü küçük pistteki keskin virajlar sizi daha çok yoruyor, nefes almanı engelliyor çünkü öyle bir düzlüğümüz yok sadece sol, sağ yapıyoruz virajlara girdiğimiz için daha çok yoruluyoruz. Büyük pistte uzun düzlükler oluyor ve dinlenebiliyoruz. O yüzden bu pistin bize gerçekten faydası var. Faydasının olduğunu nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız, Kenan Sofuoğlu bu pistte antrenman yapıp Dünya Şampiyonu oldu. En güzel açıklaması bu” diye konuştu.

"Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz"
Korona virüs nedeni ile ara verdiği yarışlara tekrardan başladığını vurgulayan Razgatlıoğlu, “Aslında en önemli avantaj, antrenmanlar neredeyse yarış gibi geçiyor ve çekişmeyi öğreniyoruz biz. Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj, çünkü yurt dışında rakiplerimizle yarışırken son turlara doğru çekişme yaşıyoruz. Bir kişi birinci oluyor, bu bizim için en büyük avantaj. Şimdi belli bir konuma geldik ve herkesin bir beklentisi var, Dünya Şampiyonu olmam lazım artık. Büyük bir baskı hissediyorum. İlk yarışım çok stresle başladı ama ilk yarışımı 1’incilikle bitirdim ve mutlu oldum. İlk yarıştan sonrasında virüs dolayısıyla her şey durdu ve şimdi tekrardan başlayacak. Heyecanlı bir şekilde bekliyor ve inanıyorum ki güzel bir dereceyle bitirirsem diğer yarışlar daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

"Profesyonel bir sporcu olduğumu hissettim"
Red Bull yarışçısı olmanın her zaman hayali olduğuna değinen Razgatlıoğlu, “Red Bull şapkası takmak benim hayalimdi. 2014 sonunda Red Bull sporcusu oldum. Red Bull her konuda yanımızda, iyi ve kötü günümüzde. En büyük avantajı şu; Red Bull şapkasını taktığımızda ve Red Bull sporcusu olduğumuzda gerçekten ben profesyonel bir sporcu olduğumu hissettim. Nereye gidersek gidelim en büyük avantajı bu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5’inci gününde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5’inci ...
9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameralarından yakalandı
YEREL HABERLER 9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik ...
Sakarya’da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (6)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (5)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna ...
Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazı havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk babası son ...
Sakarya Hendek'teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor Patlamanın 4. gününde çalışmalar havadan görüntülendi 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bir kişinin daha kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Sakarya Hendek'teki patlamanın 4’üncü gününde ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de belli oldu
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...
Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için girdiği fabrikada hayatını kaybetti Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz Türk Bayrağı sarılı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (6)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltı ...
AFAD halkayı genişleterek detaylı arazi aramasına başladı
YEREL HABERLER AFAD halkayı genişleterek detaylı arazi aramasına ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor(5)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (4)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X