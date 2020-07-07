Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı

<br>Güven HASBAŞMehmet KAVİS/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.<br>Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ-Mehmet KAVİS<br>2020-07-07 14:13:23<br>
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