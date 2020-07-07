Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama İşçiler ve tutuklananların örtüşen beyanları fabrika sahiplerini gözaltına aldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama İşçiler ve tutuklananların örtüşen beyanları fabrika sahiplerini gözaltına aldırdı

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yapıldı. Açıklamada patlamada sorumlu olabilecekleri değerlendirilen fabrika sahiplerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında savcılıktan açıklama İşçiler ve tutuklananların örtüşen beyanları fabrika sahiplerini gözaltına aldırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yapıldı. Açıklamada patlamada sorumlu olabilecekleri değerlendirilen fabrika sahiplerinin gözaltına alındığı belirtildi.
Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, patlamada kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilerek gözaltına alınan fabrika sorumlu müdürü A.A, fabrika müdürü H.A.V, genel usta başı E.Ö. ve iş güvenliği uzmanı A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun imzası ile yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100' ün üzerindeki diğer çalışanların, birbiri ile örtüşen beyanları, bir bütün halinde değerlendirildiğinde; işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 7 Temmuz 2020 günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir. Fabrika sahipleri gözaltına alınmış olup, ifade işlemlerine devam edilmektedir. Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına ...
Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına ...
Sakarya'daki patlamada 'Çin mahallesi' iddiası
YEREL HABERLER Sakarya'daki patlamada 'Çin mahallesi' iddiası
Fabrikanın sahipleri 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fabrikanın sahipleri 2 kişi gözaltına alındı
7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5’inci gününde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5’inci ...
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra pistlere dönüyor Razgatlıoğlu'nun hedefi Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: “Kenan Sofuoğlu gibi Dünya Şampiyonu ile antrenman yapıp, çekişmeyi öğreniyoruz” "Red Bull adına yarışmak hayalimdi"
YEREL HABERLER Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, 4 aylık aradan sonra ...
9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameralarından yakalandı
YEREL HABERLER 9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik ...
Sakarya’da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (7)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (6)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (5)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve ...
Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna ...
Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazı havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk babası son ...
Sakarya Hendek'teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor Patlamanın 4. gününde çalışmalar havadan görüntülendi 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bir kişinin daha kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Sakarya Hendek'teki patlamanın 4’üncü gününde ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de belli oldu
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...
Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için girdiği fabrikada hayatını kaybetti Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz Türk Bayrağı sarılı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için ...
Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (6)
YEREL HABERLER Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X