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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SASKİ’den kuvvetli yağış uyarısı

İHA

SASKİ, 8 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklara erken müdahale ederek ortadan kaldırılması için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.

SASKİ’den kuvvetli yağış uyarısı

SASKİ, 8 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklara erken müdahale ederek ortadan kaldırılması için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 8 Temmuz Çarşamba günü şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplerini iletebilir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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