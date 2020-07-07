SASKİ’den kuvvetli yağış uyarısı

SASKİ, 8 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklara erken müdahale ederek ortadan kaldırılması için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 8 Temmuz Çarşamba günü şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplerini iletebilir” denildi.

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