Yaylada tepkiye neden olan beton yapılara Valilikten mühür

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda bölgeye yapılan 3 betonarme yapı ile ilgili Sakarya Valiliği, inceleme başlatarak ilgili yapıların mühürlenmesi için talimat verdi.



Akyazı Kaymakamlığı daha önce yaptığı duyurularda, yaylalarda beton girişi ile beton yapı yapılmasına yasak getirmişti. Ardından yayla, mera ve kışlalarda izinsiz yapılan ev, ahır ve çit çekmenin yasaklandığını duyurmuş ve daha sonrasında ise jandarma desteğiyle birlikte evler ile çimenlik alanların etrafındaki çitler belediyeden tahsis edilen iş makineleri tarafından yıkılmıştı. Acelle Yaylası'na gezinti için çıkan bir vatandaş ise alana betonarme yapıların dikildiğini görerek, duruma dikkat çekmek için çektiği fotoğrafları sosyal medyasında paylaştı.



Konuyla alakalı Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, göl kenarında betonarme kaçak yapılaşmanın olduğu ihbarı üzerine Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilgili yapının mühürlenmesi için talimat verdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde ilimizde yayınlanan bazı basın yayın organlarında Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'ndaki göl kenarında betonarme kaçak yapılaşmanın olduğu ihbarı üzerine ilimiz Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne haberlerin incelenmesi ve ilgili yapının mühürlenmesi için talimat vermiştir. Yapılan incelemede söz konusu Acelle Yaylası göl kenarındaki betonarme kaçak yapı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce mühürlenmiştir. Yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, bu tür yapılaşmalara kesinlikle müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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