Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (4)

<br>BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI<br>Mahkemeye çıkan fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun adli kontrol şartıyla salıverilirken, oğlu Yaşar Coşkun'un ise tutuklanmasına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞMehmet KAVİS<br>2020-07-08 01:02:44<br>
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