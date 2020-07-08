Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında

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<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde sağanak etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri, sular altında kaldı.<br>Kaynarca'da yağan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde bulunan köprüler, sular altında kaldı. Mahallelere bağlantıyı sağlayan köprülerin sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesildi. Kaynarca´da çok sayıda tarım arazisini de su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-07-08 10:29:27<br>

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