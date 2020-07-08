Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>EVLERİ SU BASTI<br>Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi´nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Müezzinler Camii´nin istinat duvarı çöktü. Caminin arka kısmında bulunan Kuran kursunu ve tuvaletleri su bastı. Mahalledeki çok sayıda ev, ahır ve garajda da su baskınları yaşandı. Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yolları temizlemek için görevlendirilen Kaynarca Belediyesi ekiplerine traktörlerle destek oldu.<br>Mahallede oturan Mehmet Aslan, "Sel nedeniyle evimizin altını su bastı. Hayvanlarımız, arabalarımız suda kaldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-07-08 12:23:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.