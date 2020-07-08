İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü sağlık ve UMKE ekiplerine teşekkür etti

Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye giden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, bölgede hizmet veren sağlık ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sakarya’da yaşanan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlama sonrasında bölgeye giden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, bölgede hizmet veren sağlık ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yaralı işçilere de şifa temennisinde bulunarak, “Patlamanın yaşanmasının hemen akabinde olay yerine gittik. Bundan öncede fabrika da birkaç patlama olmuştu ancak bu herkesin de şahit olduğu gibi çok büyük bir patlamaydı. Olayın vahametini tahmin ettiğimiz için 112 ve UMKE ekiplerimizi derhal bölgeye sevk ettik. Yaralılarımız için acil olarak koordinasyon sağladık, Hendek ve Yenikent Devlet Hastanelerimizin acilleri başta olmak üzere SAÜEAH Acil Servisin de hazırlık yapıldı. Sayın Bakanlarımız ve Sayın Valimizin de bölgeye intikali Olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu süreçte özveriyle çalışan ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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