Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (3)

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<br>YOĞUN YAĞIŞ KOCAALİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLDU<br>Sakarya´nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı. Bazı mahallelere giden yollar kapanırken, ev ve ahırları su bastı. Yoğun yağış nedeniyle Maden Deresi mevkiinde yolda meydana gelen heyelanda 4 kişi araçlarında mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi kurtarıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-07-08 13:53:13<br>

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