Patlama sonucu 184 bölümde hasar tespiti yapıldı Ekipler bölgede bulunan 7 mahallede hasar tespiti çalışması yaptı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama olayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bölgede 7 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarında 184 bölümde hasar tespit edildi.
3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı. Toplamda 7 mahallede 161 az hasarlı konut, 2 ahır hasarlı konut, 4 az hasarlı kamu binası, 5 az hasarlı ahır, 1 az hasarlı depo, 8 az hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı tavuk çiftliği ve 1 ağır hasarlı ahır olmak üzere 184 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.