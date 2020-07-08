Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (4)



VALİ´DEN BÖLGEDE İNCELEME

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, sağanak nedeniyle kapanan Sarıköy ve Balcılar mahallelerinin yollarında ulaşım yeniden sağlandı. Roçka Kanalı'nın taşması nedeniyle Büyükyanık Mahallesi ile bağlantı sağlayan köprü, sular altında kaldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sel bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Büyükyanık Şehit Sercan Gedikli Ortaokulu'nu da su bastı. Bahçeyi basan suyun okul binasına girmemesi için çalışma başlatıldı. Sular altında kalan araziler ise havadan görüntülendi.

Mahallede yaşayan Adil Dinç, "Birkaç ay önce yine benzer yağış nedeniyle arazilerimiz sular altında kalmıştı. Yeniden ekim yaptığımız arazilerimiz bugün tekrar sular altında. Biz bunu sürekli yaşıyoruz, bu konuda gerekirse kanal temizliği yapılmasını istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-07-08 17:37:47



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