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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 büyükbaş hayvanın öldüğü köyde incelemeler sürüyor

DHA

14 büyükbaş hayvanın öldüğü köyde incelemeler sürüyor


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaş hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, mahallede hayvan alımsatımı ise yasaklandı. 
Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi´nde kısa süre içerisinde 14 büyükbaş hayvanın ölmesi ve 18 hayvanın hastalanmasıyla ilgili olarak Akyazı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Ölen hayvanlardan alınan numuneler İstanbul´da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Mahallede hayvan alımsatımı yasaklanırken, mahalle dezenfekte edildi. Mera ise kapatıldı.
Topağaç Mahallesi Muhtarı İsmail Başer, "Hastalık sebebiyle meramızı yasakladık. Köyümüzde 14 tane hayvan öldü, hastalık devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden gelip inceleme yaptılar. Elimizde bir veri yok, hayvanlar öldü, diğerlerinde de hastalık devam ediyor. Köyümüzden dışarı çıkmasın diye hayvan alım ve satımını da yasakladık. Sonuçları bekliyoruz." dedi. 
Köyde yaşayan Mehmet Ali Sofuoğlu toplamda bin hayvanın olduğu ve 400 hayvanın meradan yararlandığını belirterek, "Bunun nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyoruz. Benim 15 hayvanım var, 1´i öldü. Şu an için 10 bin TL´den fazla zarar var. Bir an önce bu hastalığın çözülmesini istiyoruz." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-07-08 18:45:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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