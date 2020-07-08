Vali Kaldırım ve Başkan Yüce sel bölgesinde incelemelerde bulundu Kaynarca’da metrekareye düşen 72 kilogram yağış sele yol açtı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sağanak yağışların ardından Kaynarca’da sel ve su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.



Dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren yağışın ardından Kaynarca’da meydana gelen sel ve su taşkınlarına Büyükşehir ve SASKİ ekipleri hızla müdahalede bulundu. Şehrin özellikle kuzey bölgesinde etkisini gösteren yağışla birlikte Kaynarca’da metrekareye 72 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir mesai harcayarak taşkınlara müdahale eden SASKİ ekipleri marifetiyle sel nedeniyle kapanan köy yolları temizlenirken, bahçelerinde su taşkını meydana gelen vatandaşların da bahçelerinden su vidanjör araçlarının yardımıyla çekildi. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Vali Kaldırım ve Başkan Yüce’ye son duruma ilişkin bilgiler verdi.



Bölgeyi ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini paylaşan ve yapacakları çalışmalarla kısa sürede hayatı normale döndüreceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ile Kaynarca’dayız. Özellikle şehrimizin kuzey bölgesinde etkisini gösteren yağışlarla oluşan tablodan üzüntü duyuyorum. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hamd olsun herhangi bir can kaybımız yok. Sabahın ilk ışıklarından bu yana Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Derelerin taşmasıyla kapanan mahalle yollarını tekrardan ulaşıma açtık. Hanelerde yaşanan su baskılarına müdahalede bulunduk. Vatandaşlarımızın yanındayız. Afet sonucu oluşan hasarı en kısa sürede onaracak, kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz. Ekiplerimiz de yine teyakkuz halinde olacak” dedi.

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