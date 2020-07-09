Satın aldıkları hasarlı otomobillere göre araç çaldılar

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, hasar gören araçları satın alıp, çaldıkları aynı marka ve modeldeki otomobillerin 'change' yöntemiyle şasi numaralarını değiştiren 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 8 araç, sahibine teslim edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kaza yapan hasarlı araçları satın alıp, Sakarya ile diğer illerden aynı marka ve modeldeki araçları çaldıktan sonra araçların motor ve şasi numaralarını `change´ adı verilen yöntemle değiştirip, araçları satan kişileri tespit etti. Polis, A.H., (41) ve S.Ç.´yi (23) yakalayarak, gözaltına aldı. Çalındıktan sonra 'change' yapılarak piyasa sürülen 8 aracın izine ulaşan ekipler, 8 farklı ilde operasyon düzenledi. Bulunan 8 araç sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-09 11:32:15



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