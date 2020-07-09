Sakarya'da ikinci patlama: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.