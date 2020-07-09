Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'nca Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana gelen patlamada, 2´si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2´si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-09 13:22:07
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