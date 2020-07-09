İkinci patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi

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–Sakarya’nın Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisinde meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu 11 askerin yaralandığı alan havadan görüntülendi.

Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamadan geriye kalan mühimmatın kontrollü bir şekilde patlatılmak için getirildiği esnada yaşanan patlamada 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Adapazarı ilçesi, Taşkısığı mevkisindeki o alan havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerinin incelemenin devam ettiği görüldü.

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