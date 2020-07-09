Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (4)

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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adapazarı´nda taşocağında havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu. Patlamada yaralanan Hendek Belediyesi´nde görevli kamyon sürücüsü 3 çocuk babası Fatih Üretmen (31) tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-07-09 16:41:59



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