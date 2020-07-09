Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (5)

JANDARMADAN FABRİKA ÇEVRESİNDE ÖNLEM
Sakarya Adapazarı´ndaki taş ocağında, kamyonda meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta patlama olan Hendek´teki havai fişek fabrikası çevresinde önlem alındı. Jandarma ekipleri, fabrikaya giden yolları kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Mehmet KAVİS
2020-07-09 17:41:16
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