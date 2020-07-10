AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Başkan Yüce, patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralananları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı hastanede ziyaret etti.

Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşandı. 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralananları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen Başkan Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte son duruma ilişkin bilgiler aldı. Bölgede aldığı bilgiler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Üç şehidimizi memleketlerine uğurladık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da olayın hemen ardından şehrimize intikal etmişti. Adli ve idari süreç devam ediyor. Herhangi bir ihmal söz konusu ise bu adli makamlarca ortaya çıkarılacak. Biz de sürecin takipçisiyiz” dedi.

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