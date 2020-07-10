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Jandarma'dan patlayıcıların imhasında 'kanuni zorunluluk' açıklaması

DHA

Jandarma'dan patlayıcıların imhasında 'kanuni zorunluluk' açıklaması


SAKARYA, (DHA)JANDARMA Genel Komutanlığı, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmasının kanun gereği jandarmanın görevi olduğunu, jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir görevi yerine getirmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Sakarya´nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişeklerin Adapazarı Taşkısığı Mahallesi´ndeki taşocağında dün kontrollü bir şekilde patlatılacağı sırada yaşanan patlamada 3 jandarma şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı yaşanan patlamanın ardından havai fişekleri patlatmanın jandarmanın görevi olmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Patlatma işleminin kanun gereği jandarmanın görevi olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"Meydana gelen olayı müteakip bazı basın yayın organları ve sosyal medya ortamında, icra edilen faaliyetin sanki jandarmanın görevi değilmiş gibi anlaşılacak şekilde bir takım ifade ve paylaşımlar yer almıştır. Patlayıcı Maddelere Uygulanacak Esaslara ilişkin kanununun 7´nci maddesinde; "Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır." hükmü amirdir. Söz konusu patlama neticesinde, fabrika civarına dağılan patlayıcı maddelerin imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği, patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur."
PAMİT PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ
Patlatma işlemini uzman ekiplerin yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan, yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez. Bu kapsamda, konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir."
`KANUNLA KENDİSİNE VERİLMEYEN BİR YETKİYİ YERİNE GETİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR´
Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatları doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat gereği İl Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmiştir."
`OLAYIN SİYASİ SAİKLERLE TARTIŞMA KONUSU YAPILMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ´
Jandarma Genel Komutanlığı´nın mevzuatın kendine verdiği yetki çerçevesinde daima milletinin emrinde görev yapmayı kendine düstur edindiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınmış 181 yıllık köklü bir teşkilattır. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü şu günlerde; olayın, siyasi saiklerle tartışma konusu yapılması, asılsız ve eksik bilgi ile Jandarma Teşkilatının kamuoyu nezdinde bu tartışmaların içine çekilmek istenilmesi son derece üzüntü vericidir. Başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlere hukukun üstünlüğü ilkesi ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde devam edilecektir."
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-10 14:57:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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