Patlamada hayatını kaybeden 2 kişi daha son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Erhan Ateş ve Muhammet Aygün kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlandı.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Patlamada hayatını kaybeden Erhan Ateş’in cenazesi Akyazı ilçesi Bedilkazancı Mahallesi’nde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Ateş’in cenazesi daha sonrasında mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Ateş’in cenaze namazına; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden Muhammet Aygün ise, Hendek ilçesi Kocaahmetler Mahallesi’nde ki bulunan evinde alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kocaahmetler Erenler Mahalle Mezarlığına defnedildi.

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