Büyükbaş ölümlerinin nedeninin 'kene zehirlenmesi' olduğu ortaya çıktı



Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 14 büyükbaşın ölümü sonrasında başlatılan incelemede, kene zehirlenmesi nedeniyle hayvanların öldüğü ortaya çıktı.

Akyazı ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde arka arkaya yaşanan büyükbaş ölümleri nedeniyle tedirginlik yaşanırken, mahallede hayvan alım ve satımı yasaklandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın tespiti ve önlemler için hayvanların otladığı merayı kapatarak, mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ölü ve hasta hayvanlardan numuneler alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu hayvanların kene zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Kene zehirlenmesi sonrası bölgede mahalle halkının katılımıyla ilaçlama çalışması başlatılırken, mahallede hayvanların da kontrol edileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-07-10 18:03:58



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