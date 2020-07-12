Küçük Ramazan’ın hayalini Kenan Sofuoğlu gerçeğe dönüştürdü Kenan Sofuoğlu ile motor kullanmaya geldi, motor sahibi oldu Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Türkiye’de yapacağım elemelere Ramazan’ı da davet edeceğim” 14 yaşındaki Ramazan Can: “Kenan abiyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Ramazan’ın hayalini Kenan Sofuoğlu gerçeğe dönüştürdü Kenan Sofuoğlu ile motor kullanmaya geldi, motor sahibi oldu Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Türkiye’de yapacağım elemelere Ramazan’ı da davet edeceğim” 14 yaşındaki Ramazan Can: “Kenan abiyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim”

İHA

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırlayarak, hayalini gerçekleştirdi ve kendisine motosiklet hediye etti.

Küçük Ramazan’ın hayalini Kenan Sofuoğlu gerçeğe dönüştürdü Kenan Sofuoğlu ile motor kullanmaya geldi, motor sahibi oldu Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Türkiye’de yapacağım elemelere Ramazan’ı da davet edeceğim” 14 yaşındaki Ramazan Can: “Kenan abiyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim”

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini ‘motorsuz motosiklete’ dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırlayarak, hayalini gerçekleştirdi ve kendisine motosiklet hediye etti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan ve altı kardeşten üçüncüsü olan 14 yaşındaki Ramazan Can, eski bir bisikleti motorsuz motosiklete dönüştürdü. Küçüklüğünden beri motosikletinin olmasını ve Kenan Sofuoğlu ile motor kullanma hayali kuran küçük Can’ın hayali gerçek oldu. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, küçük Ramazan’ı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan piste davet ederek onunla birlikte motor kullandı. Hayatında ilk kez motor kullanan Ramazan’a daha sonrasında Sofuoğlu sürpriz yaparak motosiklet hediye etti. Uzak bir yoldan sadece Kenan Sofuoğlu’yla motor kullanmak için gelen Ramazan kendisine hediye edilen motoru görünce şoke olurken hayalini kurduğu ve sahip olduğu motor ile pistlere çıkarak yeni motorunun keyfini çıkardı. Yaşının küçük olmasından dolayı hediye edilen motoru trafikte kullanmaması konusunda Ramazan’a nasihatlerde bulunan Sofuoğlu, parklarda ve trafiğe kapalı alanlarda babasının gözetimi altında kullanmasını söyledi.

Sadece benimle motosiklet kullanmaya gelmişti
Küçük Ramazan’ın Sakarya’ya sadece Kenan Sofuoğlu ile motor kullanamaya geldiğini ve hediye edilen motordan haberinin olmadığını dile getiren Kenan Sofuoğlu, “Geçen hafta ben meclisteyken birkaç diğer milletvekili bana Ramazan ile alakalı çıkan haberi gösterdiklerinde ilk defa orada gördüm ve bisikletine yaptığı tasarımını çok beğendim. Bisikleti de eski görünce aklımdan Ramazan’a bir tane bisiklet mi hediye alsam dedim ilk önce çünkü bu kadar hevesli bir çocuk. Sonrasında ailesine ulaşarak Sakarya’ya çağıralım ve motosiklete bindirmek istedim. Ve sadece motosiklete bindirmekle kalmamak istedik, bu kadar hevesli bir çocuk. Kendisine de sordum daha önce hiç motor kullanmamış, markamıza rica ettim Ramazan kardeşimize bir motosiklet hediye eder misiniz diye ve beni kırmadılar hemen motosikletini gönderdiler, Ramazan’ın haberi yoktu bu arada motosiklet hediyesinden, sadece burada benimle motosiklet kullanmaya gelmişti. Ve bunla birlikte motosikletin olmazsa olmazları; kask, eldiven, elbisesi gibi malzemeleri de sevdiğimiz eşimiz, dostumuz hediyelerini yolladı Ramazan’a. Herkes onun bu mutluluğunda burada olmak istedi ve buraya geldiler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İnşallah ileride Ramazan’ı da bu projeye dahil etmek istiyorum
Ramazan’ı gelecek yıldaki elemelere davet etmek istediğini belirten Sofuoğlu, “Ben birçok kişiyi motosiklete bindirdim ve piste çıktığımın daha birinci turunda çığlıklar başlar ve lütfen beni indir diye yalvarırlar, 23 tur atmama rağmen Ramazan’dan çıt çıkmadı ve 3. turda sordum 'korktun mu hiç' diye o da 'hayır abi devam' dedi ve tur atmaya devam ettik. Ardından 'hiç motosiklet kullandın mı?' dediğimde 'hiç kullanmadım' dedi. Sonra kendisine hediye ettiğimiz motoru çıkarttım beni de hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi. Ara parkurda kullan dedim ama Ramazan’ı bir anda pistte gördük. Maşallah çok becerikli ve soğukkanlı. Harika bir derecede soğukkanlılığı var. Çünkü Ramazan yaşındaki çocukları biz burada eğitiyoruz ve onları gelecekte Dünya Şampiyonalarında yarışabilecek sporcular haline getirebilmek için güzel projelerimiz var. İnşallah ileride Ramazan’ı da bu projeye dahil etmek istiyorum. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye’de ki yapacağım elemelere Ramazan’ı davet edeceğim. Belki Ramazan çok yetenekli bir çocuktur ve ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu da olabilir. Biz bugün onun bir hayalini gerçekleştirdik, bir kardeşimizin hayalini gerçekleştirdik o anlamda özellikle Ramazan kardeşimize motor hediye edelim dediğimde bana destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kenan ağabeyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim
Hayalinin gerçek olmasına sevinen ve motor sahibi olan Ramazan Can, “Küçüklüğümden beri çok istiyordum motora binmeyi, sürmeyi ve benim olmasını. Yapabileceğimi düşündüm ve yaptım şimdide gerçek bir motorum oldu. Motosiklet hediye edilmesi bana sürpriz oldu, motoru bana verenlere çok teşekkür ederim. Hayallerim gerçekleşti, motorumun olmasını istiyordum ve oldu. Kenan ağabeyime çok teşekkür ederim bana motor hediye ettirdi. Kenan ağabeyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim. Hiçte korkmadım” şeklinde konuştu.

İnşallah kaza, bela olmadan Kenan Sofuoğlu gibi bir sporcu olur
Oğlunun hayalini gerçekleştirmesinde destek olan ve Kenan Sofuoğlu’nun izinden gitmesini istediğini belirten Mehmet Yaşar Can, “Öncelikle oğlum adına Kenan beye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten oğlumun hayaliydi. Oğlum buraya geleceğimizi duyunca hiç uyumadı akşam. Hatta rüyalarında bile görüyormuş Kenan beyle motor süreceğini. Ben çok teşekkür ediyorum, Kenan bey bizim için hayal gibiydi, çağırmazlar derlerdi ama Kenan bey bildiğimizden daha çok mütevazi. Duygularım çok tavan yaptı, çok sevindik yani Kenan beyin Trabzon’dan bizleri buraya davet etmesine, Ramazan’a motor kullandırmasına. Çok sevinçliyim, Allah razı olsun sebep olan herkesten. Kenan Bey, Ramazan gibi gençleri burada eğitiyor, ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var, ülkemizin böyle kişilere sahip çıkmasını istiyorum. Aslında tehlikeli bir spor aslında, Kenan bey gerekli nasihatleri yaptı kendisine, ülkemize faydalı biri olacaksa Kenan beyin yolunda gitmesini istiyorum yani. İnşallah kaza, bela olmadan Kenan Sofuoğlu gibi bir sporcu olur, Kenan beyin de o konuda yardımlarını bekliyoruz, gidişata göre” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıra çarpmamak için direksiyonunu kırdı, tarlada çalışan adama çarptı
YEREL HABERLER Tıra çarpmamak için direksiyonunu kırdı, tarlada ...
Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi
Akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek kundaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek kundaklayan ...
Hendek’te havai fişek atılmaması için düzenleme yapılacak Hendek Belediyesi: “Havai fişek eğlence değil, Hendek için unutamayacağımız acıların adıdır”
YEREL HABERLER Hendek’te havai fişek atılmaması için düzenleme ...
Sakarya’da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Silahla vurularak öldürülen anne ile kızın cenazeleri adli tıpa kaldırıldı Eşi ve kayınvalidesini öldüren şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Silahla vurularak öldürülen anne ile kızın cenazeleri ...
D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu
YEREL HABERLER D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu
Doğum gününü elinde pastasıyla yamaç paraşütü yaparak kutladı
YEREL HABERLER Doğum gününü elinde pastasıyla yamaç paraşütü yaparak ...
Otelde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otelde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini ...
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini silahla öldürerek kayıplara karıştı Olay sonrası kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor İki kadının cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı
YEREL HABERLER Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini silahla ...
Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu
YEREL HABERLER Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu
Sakarya’da 2 kadın termal tesisteki odalarında silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Sakarya’da 2 kadın termal tesisteki odalarında ...
Denizcilik MYO açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Denizcilik MYO açılış için gün sayıyor
Büyükbaş ölümlerinin nedeninin 'kene zehirlenmesi' olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Büyükbaş ölümlerinin nedeninin 'kene zehirlenmesi' ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler, toprağa verildi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler, toprağa ...
Patlamada hayatını kaybeden 2 kişi daha son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden 2 kişi daha son ...
Jandarma'dan patlayıcıların imhasında 'kanuni zorunluluk' açıklaması
YEREL HABERLER Jandarma'dan patlayıcıların imhasında 'kanuni ...
Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum’a uğurlandı
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Başkan Yüce, patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X