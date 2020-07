Küçük Ramazan’ın hayalini Kenan Sofuoğlu gerçeğe dönüştürdü Kenan Sofuoğlu ile motor kullanmaya geldi, motor sahibi oldu Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “Türkiye’de yapacağım elemelere Ramazan’ı da davet edeceğim” 14 yaşındaki Ramazan Can: “Kenan abiyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim”

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini ‘motorsuz motosiklete’ dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırlayarak, hayalini gerçekleştirdi ve kendisine motosiklet hediye etti.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan ve altı kardeşten üçüncüsü olan 14 yaşındaki Ramazan Can, eski bir bisikleti motorsuz motosiklete dönüştürdü. Küçüklüğünden beri motosikletinin olmasını ve Kenan Sofuoğlu ile motor kullanma hayali kuran küçük Can’ın hayali gerçek oldu. AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, küçük Ramazan’ı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan piste davet ederek onunla birlikte motor kullandı. Hayatında ilk kez motor kullanan Ramazan’a daha sonrasında Sofuoğlu sürpriz yaparak motosiklet hediye etti. Uzak bir yoldan sadece Kenan Sofuoğlu’yla motor kullanmak için gelen Ramazan kendisine hediye edilen motoru görünce şoke olurken hayalini kurduğu ve sahip olduğu motor ile pistlere çıkarak yeni motorunun keyfini çıkardı. Yaşının küçük olmasından dolayı hediye edilen motoru trafikte kullanmaması konusunda Ramazan’a nasihatlerde bulunan Sofuoğlu, parklarda ve trafiğe kapalı alanlarda babasının gözetimi altında kullanmasını söyledi.



Sadece benimle motosiklet kullanmaya gelmişti

Küçük Ramazan’ın Sakarya’ya sadece Kenan Sofuoğlu ile motor kullanamaya geldiğini ve hediye edilen motordan haberinin olmadığını dile getiren Kenan Sofuoğlu, “Geçen hafta ben meclisteyken birkaç diğer milletvekili bana Ramazan ile alakalı çıkan haberi gösterdiklerinde ilk defa orada gördüm ve bisikletine yaptığı tasarımını çok beğendim. Bisikleti de eski görünce aklımdan Ramazan’a bir tane bisiklet mi hediye alsam dedim ilk önce çünkü bu kadar hevesli bir çocuk. Sonrasında ailesine ulaşarak Sakarya’ya çağıralım ve motosiklete bindirmek istedim. Ve sadece motosiklete bindirmekle kalmamak istedik, bu kadar hevesli bir çocuk. Kendisine de sordum daha önce hiç motor kullanmamış, markamıza rica ettim Ramazan kardeşimize bir motosiklet hediye eder misiniz diye ve beni kırmadılar hemen motosikletini gönderdiler, Ramazan’ın haberi yoktu bu arada motosiklet hediyesinden, sadece burada benimle motosiklet kullanmaya gelmişti. Ve bunla birlikte motosikletin olmazsa olmazları; kask, eldiven, elbisesi gibi malzemeleri de sevdiğimiz eşimiz, dostumuz hediyelerini yolladı Ramazan’a. Herkes onun bu mutluluğunda burada olmak istedi ve buraya geldiler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



İnşallah ileride Ramazan’ı da bu projeye dahil etmek istiyorum

Ramazan’ı gelecek yıldaki elemelere davet etmek istediğini belirten Sofuoğlu, “Ben birçok kişiyi motosiklete bindirdim ve piste çıktığımın daha birinci turunda çığlıklar başlar ve lütfen beni indir diye yalvarırlar, 23 tur atmama rağmen Ramazan’dan çıt çıkmadı ve 3. turda sordum 'korktun mu hiç' diye o da 'hayır abi devam' dedi ve tur atmaya devam ettik. Ardından 'hiç motosiklet kullandın mı?' dediğimde 'hiç kullanmadım' dedi. Sonra kendisine hediye ettiğimiz motoru çıkarttım beni de hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi. Ara parkurda kullan dedim ama Ramazan’ı bir anda pistte gördük. Maşallah çok becerikli ve soğukkanlı. Harika bir derecede soğukkanlılığı var. Çünkü Ramazan yaşındaki çocukları biz burada eğitiyoruz ve onları gelecekte Dünya Şampiyonalarında yarışabilecek sporcular haline getirebilmek için güzel projelerimiz var. İnşallah ileride Ramazan’ı da bu projeye dahil etmek istiyorum. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye’de ki yapacağım elemelere Ramazan’ı davet edeceğim. Belki Ramazan çok yetenekli bir çocuktur ve ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu da olabilir. Biz bugün onun bir hayalini gerçekleştirdik, bir kardeşimizin hayalini gerçekleştirdik o anlamda özellikle Ramazan kardeşimize motor hediye edelim dediğimde bana destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



Kenan ağabeyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim

Hayalinin gerçek olmasına sevinen ve motor sahibi olan Ramazan Can, “Küçüklüğümden beri çok istiyordum motora binmeyi, sürmeyi ve benim olmasını. Yapabileceğimi düşündüm ve yaptım şimdide gerçek bir motorum oldu. Motosiklet hediye edilmesi bana sürpriz oldu, motoru bana verenlere çok teşekkür ederim. Hayallerim gerçekleşti, motorumun olmasını istiyordum ve oldu. Kenan ağabeyime çok teşekkür ederim bana motor hediye ettirdi. Kenan ağabeyle motora binmeyi hayal etmiştim ve bindim. Hiçte korkmadım” şeklinde konuştu.



İnşallah kaza, bela olmadan Kenan Sofuoğlu gibi bir sporcu olur

Oğlunun hayalini gerçekleştirmesinde destek olan ve Kenan Sofuoğlu’nun izinden gitmesini istediğini belirten Mehmet Yaşar Can, “Öncelikle oğlum adına Kenan beye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten oğlumun hayaliydi. Oğlum buraya geleceğimizi duyunca hiç uyumadı akşam. Hatta rüyalarında bile görüyormuş Kenan beyle motor süreceğini. Ben çok teşekkür ediyorum, Kenan bey bizim için hayal gibiydi, çağırmazlar derlerdi ama Kenan bey bildiğimizden daha çok mütevazi. Duygularım çok tavan yaptı, çok sevindik yani Kenan beyin Trabzon’dan bizleri buraya davet etmesine, Ramazan’a motor kullandırmasına. Çok sevinçliyim, Allah razı olsun sebep olan herkesten. Kenan Bey, Ramazan gibi gençleri burada eğitiyor, ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var, ülkemizin böyle kişilere sahip çıkmasını istiyorum. Aslında tehlikeli bir spor aslında, Kenan bey gerekli nasihatleri yaptı kendisine, ülkemize faydalı biri olacaksa Kenan beyin yolunda gitmesini istiyorum yani. İnşallah kaza, bela olmadan Kenan Sofuoğlu gibi bir sporcu olur, Kenan beyin de o konuda yardımlarını bekliyoruz, gidişata göre” ifadelerini kullandı.

