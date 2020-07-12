Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesinin canına kıyan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı Bir süre önce cezaevinden çıkan şahsın sahip olduğu otobüs hattında kandil gecelerinde ücretsiz yolcu taşımacılığı yaptırdığı da öğrenildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan şahsın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Şahsın sahip olduğu otobüs hattında kandil gecelerinde ücretsiz yolcu taşıttığı da öğrenildi.

Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında kadın ve annesinin cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında anne ve kızı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan İ.K.'yı yakalamak için çalışmalar devam ederken, cinayetle ilgili de yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 20’ye yakın suç kaydığı olduğu öğrenilen İ.K.’nın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi. TaraklıAdapazarı ilçeleri arasında yolcu otobüsü bulunan şüphelinin kandil gecelerinde sahibi olduğu otobüste ücretsiz yolcu taşıttığı ve ikinci evliliği olan Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile sık sık aralarında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Zeynep Önlütürk’ün cezaevinde bulunan eşinin işlerine yardımcı olabilmek amacıyla vekaletname çıkarttırdığı ve daha sonrasında eşi İ.K.’nin bütün mal varlığını üzerine aldığı öne sürüldü. İ.K. ve eşi arasında yaşanan tartışmanın ve cinayetin işlenme sebebinin ise mal varlığı konusu olabileceği öğrenildi.

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