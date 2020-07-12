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TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca ot biçen kişiye çarptı

DHA

TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca ot biçen kişiye çarptı


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, TIR ile çarpışmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil tarlada ot biçen Ahmet Özdemir´e çarptı. Yaralanan Ahmet Özdemir tedavi altına alındı. 
Kaza öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Ö. idaresindeki 54 EY 775 plakalı otomobil sürücüsünün, TIR ile çarpışmamak için direksiyonunu kırması sonucu yoldan çıktı. Tarlaya giren otomobil önce ot biçen Ahmet Özdemir´e ardından direğe çarparak durabildi. Kazada, Ahmet Özdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Özdemir´e ilk müdahalede bulunarak Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kazanın şoku ile fenalaşan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-07-12 17:30:58

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