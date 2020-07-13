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Berber randevuları artık sanal ortamdan alınacak Sakarya Teknokent ile proje ortaklığı Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş: “Gündemi yakalayan bir proje”

İHA

– Sakarya'da bir girişimci korona virüs tedbirleri kapsamında kurduğu internet sitesinde kuaför ve berber randevularını online olarak sanal ortama taşırken Sakarya Teknokent ise sisteme destek vererek proje ortaklığı oluşturdu.

Berber randevuları artık sanal ortamdan alınacak Sakarya Teknokent ile proje ortaklığı Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş: “Gündemi yakalayan bir proje”

– Sakarya’da bir girişimci korona virüs tedbirleri kapsamında kurduğu internet sitesinde kuaför ve berber randevularını online olarak sanal ortama taşırken Sakarya Teknokent ise sisteme destek vererek proje ortaklığı oluşturdu.
Dünya’da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında bir girişimci kurduğu internet sitesinde kuaför ve berber randevularını online olarak sanal ortama taşıdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve erkek kuaförü randevularını online hale getiren ‘berberburada.com’ internet sitesi kurucusu Aykut Çegen, Sakarya Teknokent ile proje ortaklığı oluşturdu. Çegen, proje ortaklığı kurduğu Sakarya Teknokent bünyesinde çalışmalarına devam edecek.
Sakarya Üniversitesinde görevli girişimci Aykut Çegen, berberlerin ve kuaförlerin müşterilerini kabul etmesinde iş yükünü en azaltmak, teması en aza indirme, kağıt israfının önüne geçmek ve berberde ya da müşteride salgının çıkması durumunda randevu geçmişinden tüm bilgilerinin bulunmasını sağlamak amacıyla online randevu sistemi kurdu. Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, projenin Teknokent bünyesinde düzenlenen GFast Girişimci Hızlandırma Programına katılan ve kuluçka merkezinde yer alan girişimci ekibi ile ortaklaşa yürütüleceğini belirterek, diğer girişimci adaylarına iyi uygulama örneği teşkil eden bu proje ortaklığı sayesinde pandemi ile mücadelede etkinliğin artacağını söyledi. İnternet sitesindeki yazılım sayesinde randevuların sistematik bir şekilde oluşturulacağını belirten Çegen, internet sitesindeki online randevu ile berberlerin iş yerlerinde herhangi bir karışıklık ve yığılmanın yaşanmayacağına değindi. Kurdukları sistem ile Sakarya’da belirli bir seviyeye geldikleri anda tüm Türkiye ‘ye pazarlayacaklarını dile getiren Çegen, vatandaşlar site ile hiçbir zaman kaybeden saniyeler içerisinde randevuyu oluşturabileceklerini belirtti.

Genç girişimcilerimiz ile firmamızı bir araya getirdik
Teknokent’in görevinden bahsederek genç girişimcilere destek sağdıklarını için mutluluk duyduğunu belirten Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, “Proje ilk defa teknokent firmalarımızdan Aykut bey tarafından bize getirildi. Aynı zamanda bizim GFAST denilen etkinliğimiz var, biz burada genç girişimcilerimizi alıyoruz, bunların projelerine önce bir eğitim veriyoruz ve proje nasıl yapılır, nasıl finansmanı sağlanır, rakipleriniz kimdir konularında eğitimler veriyoruz. Biz orada şunu gördük, firmamızın getirdiği proje ile genç girişimcilerimizin yaptığı projeler aslında birbirlerine benzer projelerdi. Berberlerin nasıl bir randevu sistemi oluşturacağı, bununla ilgili biz genç girişimcilerimiz ile firmamızı bir araya getirdik. Ve bu şekilde bir proje oluştu. Teknokentin görevi şu; genç girişimcilerimizin proje yapma kabiliyetlerini artırmak, projelerinin ticarileştirilmesini sağlamak. Aynı zamanda biz bu genç girişimcilerimiz ile firmalarımızı eşleştirmeye çalışıyoruz. Teknokent firmamızda aynı proje üzerinde çalıştığını gördüğümüzde biz aslında çok mutlu olduk. Çünkü böyle bir eşleştirme imkanı yapma imkanı bulduk. Hem genç girişimcilerimiz hem de Teknokent firmamız yani Aykut beyin firmasını bir araya getirerek bu ticarileşme faaliyetini başarmış olduk, onun için proje ilk geldiğinde çok mutlu olduk” dedi.

Gündemi yakalayan bir proje
Uygulamada kayıtların bulunacağı için herhangi bir bulaşıcı hastalık olması durumunda filyasyon işleminin çok hızlı ve sonuç alıcı olacağını aktaran Görmüş, “Projenin bir güzelliği de şu; gündemi yakalayan bir projeydi. Bir salgın sürecinden geçiyoruz bu süreçte birçok hizmet sektöründeki firma olumsuz olarak etkilenmiş durumda. Bu olumsuz etkinin giderilmesi için de bazı önlemler alınıyor. İşte bu proje aslında berberlerin salgın sürecinden daha az etkilenerek, daha başarılı şekilde çıkmasını sağlayacak. Berberlerde eğer bir randevu sistemi olmazsa bir yığılma, sıra olabilir. Bir bulaşıcı virüse yakalanmış ise birisi buradaki temas zinciri veya bulaşıcının kaynağının kim olduğunu yani filyasyon dediğimiz olayı araştırmamız gerekiyor ve bu zaman alıyor. Bu uygulama ile randevu sistemi olduğu için kişiler randevu ile geldiği için berberde bir yığılma olmayacak, temas dediğimiz sosyal mesafe korunmuş olacak ve temas az olacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalık olması durumunda ise uygulamada bütün kayıtlar bulunduğu için filyasyon dediğimiz işlem çok hızlı ve sonuç alıcı olacak. Onun için gündemi de yakalayan bir proje olduğu için bu projeyi Sakarya Teknokent olarak desteklemeyi karar verdik ve destekledik” diye konuştu.

Bir ilki gerçekleştirdik
Genç girişimciler ve firmalar arasında teşvik edici olmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Şakir Görmüş, “Burada biz bir ilki de gerçekleştirdik, genç girişimcilerimiz ile Teknokent firmamız ve Sakarya Tenokentin bir proje ortaklığı yaptık. Bu proje ortaklığı için bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede, projenin tanıtımını ve her şeyini ortak yapacağız. Çünkü biz burada ana ortak değiliz biz sadece teşvik edici ve motivasyon yapıcı olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sakarya’da bir ivme yakaladıktan sonra tüm Türkiye’de pazarlamayı düşünüyoruz
Projelerini Sakarya’da belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra tüm Türkiye’ye pazarlayacaklarını dile getiren Aykut Çegen, “İç işleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeden sonra pandemi sürecine ben nasıl katkı sağlayabilirim diye berberlerin ve müşterilerin arasındaki iletişimi sağlayacak online rezervasyon sistemini geliştirdik. Bunun akabinde Sakarya Üniversitesi Teknokent’e geldik ve projemizi sunduk. Sağ olsunlar projemizi kabul ettiler. Hatta buradaki arkadaşlar bize farklı vizyonlar kazandırarak bune benzer projesi olan arkadaşlarla bizi tanıştırdılar. Gençlerinde fikirlerini aldık. Beraber bir iş birliği modeli oluşturarak bundan sonraki sürece devam edeceğiz. Şuan hali hazırda web sayfası üzerinden müşteriler randevu alabiliyorlar. Aynı zamanda berberlere de anlık olarak bildirim gidiyor. Böylelikle randevular sorunsuz bir şekilde, sosyal mesafe kuralları içerisinde sürdürüyorlar. Sakarya ilinde böyle bir işe başladık Sakarya’da bir ivme yakaladıktan sonra bunu bir prototip haline dönüştürüp tüm Türkiye’de bunu pazarlamayı düşünüyoruz. Kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak son derece basit birkaç adımda randevu oluşturabileceği yine berberlerin çok bir zaman kaybetmeden ve çok rahat bir şekilde randevularını yönetebileceği bir arayüz tasarladık” dedi.

Saniyeler içinde ve tek tıkla randevu oluşacak
Berberlerin randevularında kağıt üzerine yazılan notlarda yanlış yazıldığını, bazen kaybolduğunu belirten Çegen, site ile bunların hiç birinin olmadığını ve tek tıkla randevu oluşacağını belirterek, “Genelgenin yayınlanması ile beraber berberlerin randevu alma zorunluluğu geldi. Burada gözlemlediğimiz kadarı ile berberlerin randevularını kağıt üzerine aldığı ve aldığı notlar doğrultusunda yanlış yaza bilme kağıdı kaybede bilme sıralamasını oluşturamama gibi riskler vardı ama sistemde böyle bir şey yok. Sistemde hangi berbere, hangi saatte, hangi tarihte, hangi personele alabildiğinizi ve bunu çok rahat bir şekilde listeleye biliyorsunuz sıralamasına göre” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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