Sakarya'da denizde hortum

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karadeniz´e kıyısı olan ilçesi Karasu açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum, kıyıya ulaşmadan yok oldu.
Sakarya´nın Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum, Karasu ve Kaynarca ilçesi açıklarında görüldü. Denizde oluşan hortumu gören sahildekiler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan denizde etkisini kısa sürede yitirdi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2020-07-13 13:50:58
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