Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk´ü öldürmek suçundan aranan İsmail Karapekmez, Kocaeli´nde yakalandı.
Sakarya´nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Zeynep Önlütürk Karapekmez ile annesi Melahat Önlütürk, odalarında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İsmail Karapekmez´in eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk´ü silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kaçan İsmail Karapekmez´in yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin takibi sonucu Kocaeli´nde yakalanan İsmail Karapekmez´in, Sakarya´ya getirileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-14 20:28:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.