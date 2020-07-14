Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk´ü öldürmek suçundan aranan İsmail Karapekmez, Kocaeli´nde yakalandı.

Sakarya´nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Zeynep Önlütürk Karapekmez ile annesi Melahat Önlütürk, odalarında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İsmail Karapekmez´in eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ile kayınvalidesi Melahat Önlütürk´ü silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kaçan İsmail Karapekmez´in yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin takibi sonucu Kocaeli´nde yakalanan İsmail Karapekmez´in, Sakarya´ya getirileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-14 20:28:29



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