Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor

İHA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste işlenen çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı. Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini öldüren şahıs, ifadesinde cinayeti mal varlığı yüzünden işlediğini itiraf etti.

Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste işlenen çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı. Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini öldüren şahıs, ifadesinde cinayeti mal varlığı yüzünden işlediğini itiraf etti.
Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 11 Temmuz Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında kadın ve annesinin cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında anne ve kızı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şüpheli eş olayın 4’üncü gününde Kocaeli’de yakalandı
Eşinden boşanmak üzere olduğu öğrenilen İ.K. isimli şüpheli, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Zeynep Önlütürk K. ile görüşmek istedi. Eşinin ve eşinin annesi Melahat Önlütürk’ün Taraklı ilçesinde termal tesiste olduğunu öğrenen İ.K., tesise gitti. Eşinin bulunduğu odaya silahla giden İ.K., eşi Gülsüm Zeynep ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk’ü öldürerek hızla tesisten kaçmıştı. Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan İ.K.’yı yakalamak için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli olayın 4’üncü gününde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli’de yakalanmıştı. Sakarya’ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ise Geyve Adliyesi’ne sevk edildi.

Cinayetin sebebi mal varlığı
Daha öncesinde 20’ye yakında suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli İ.K.’nın ilk sorgusunda cinayeti mal varlığı sebebiyle işlediği öğrenildi. Bir süre önce cezaevinden çıkan ve Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile yaklaşık 5 ay önce evlenen İ.K.’nın eşi ile aralarında sık sık tartışma yaşandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre ise, Zeynep Önlütürk’ün cezaevinde bulunan eşinin işlerine yardımcı olabilmek amacıyla vekaletname çıkarttığı ve daha sonrasında ise İ.K.’nin bazı mal varlıklarını üzerine aldığı öne sürülmüştü. Şüpheli İ.K. ise emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebinin mal varlığı olduğunu söyledi. Geyve Adliyesi’ne sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TMF’den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler
YEREL HABERLER TMF’den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı, adliyeye sevk ...
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk ...
Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı 
YEREL HABERLER Meşhur Adapazarı kabağı coğrafi işaret aldı 
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı 
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı Kocaeli’nde yakalandı
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ...
Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl ...
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan’ın öldürülmesi davasında karar verildi Tutuklu yargılanan sanık 20 yıl hapisle cezalandırıldı Tutuksuz 7 sanığa ise 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Lastik-İş Genel Başkanı Karacan’ın öldürülmesi ...
E-Öğrenme memnuniyet anketinin sonucu yayınlandı
YEREL HABERLER E-Öğrenme memnuniyet anketinin sonucu yayınlandı
6 Kıta 195 ülkede ‘Türk Malı’ emaye kullanılacak
YEREL HABERLER 6 Kıta 195 ülkede ‘Türk Malı’ emaye kullanılacak
Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama
YEREL HABERLER Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 ...
Hendek’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Hendek’te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü ...
SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın
YEREL HABERLER SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın
7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı Minik Trafik Dedektifi Çınar’ın görüntüleri beğeni topladı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan ...
Lavanta yağının litresi 135 euro
YEREL HABERLER Lavanta yağının litresi 135 euro
Sakarya’da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
YEREL HABERLER Sakarya’da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek ...
SUBÜ’de MESTEM faaliyete başladı
YEREL HABERLER SUBÜ’de MESTEM faaliyete başladı
Karasu’da hortum Oluşan hortum vatandaş tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Karasu’da hortum Oluşan hortum vatandaş tarafından ...
Sakarya'da denizde hortum
YEREL HABERLER Sakarya'da denizde hortum
Eşi ve kayınvalidesini öldürüp kaçan şüphelinin banka hesaplarına bloke kondu
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini öldürüp kaçan şüphelinin banka ...
Berber randevuları artık sanal ortamdan alınacak Sakarya Teknokent ile proje ortaklığı Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş: “Gündemi yakalayan bir proje”
YEREL HABERLER Berber randevuları artık sanal ortamdan ...
Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X